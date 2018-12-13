/ Инспекторы ДПС помогли женщине с двумя детьми добраться до дома

Машина девушки заглохла на обочине.

Два сотрудника областного полка ДПС ГУ МВД России по Челябинской области Алексей Шамин и Артем Лахтачев помогли 28-летней женщине с двумя малолетними детьми добраться до дома.

Все случилось еще 10 ноября. Инспекторы ДПС обратили внимание на «Десятку», которая стояла на обочине на 19 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».

Подъехав к транспортному средству, узнали, что за управлением находится 28-летняя женщина, а в салоне автомобиля двое ее малолетних детей. Женщина рассказала, что двигатель заглох, она не может ехать дальше. На улице температура достигла минус 10 градусов, автоледи беспокоилась за своих детей. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Мужчины проверили возможность неисправности и попытались завести машину, однако им этого не удалось. Тогда они приняли решение подцепить автомобиль к тросу и отбуксировать его до поселка Новое Поле Сосновского района, где и проживала женщина. Позднее она позвонила на телефон доверия «горячей линии МВД России» и выразила благодарность полицейским.