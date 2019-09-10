Девушка потеряла сознание на трассе в Челябинской области

Экипаж ДПС принял меры по спасению девушки.

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Вечером 2 сентября на трассе в Челябинской области стало плохо пассажирке легкового автомобиля. Девушка ехала в машине, которая направлялась из Челябинска в Трехгорный. Растерянный водитель остановился и попросил помощи у проезжавшего мимо экипажа ДПС.

«Благодаря решительным и незамедлительным действиям этих сотрудников ГИБДД автомобиль, в котором находилась девушка быстро сопроводили с трассы до больницы города Златоуста», — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает, и она успешно доехала до дома. Руководство полка ДПС ГИБДД России по Челябинской области решает вопрос о поощрении старшего инспектора ДПС Дмитрия Тетюева и инспектора ДПС Владимира Мельникова.