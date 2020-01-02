Послушать
00:00
В Магнитогорске сразу несколько местных жителей стали жертвой вандала, который ночью повредил их автомобили. Неизвестный проколол им шины. Об этом южноуральцы сообщили в полицию.
Вскоре злоумышленника удалось задержать — им оказался 34-летний местный житель. Мужчина нигде не работает, ранее судим не был.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.