Хулигана, проколовшего шины нескольких авто, задержали в Магнитогорске

Мужчине грозит лишение свободы.

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В Магнитогорске сразу несколько местных жителей стали жертвой вандала, который ночью повредил их автомобили. Неизвестный проколол им шины. Об этом южноуральцы сообщили в полицию.

Вскоре злоумышленника удалось задержать — им оказался 34-летний местный житель. Мужчина нигде не работает, ранее судим не был.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.