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/ В ГИБДД Челябинска задержали водителя, сбившего двух школьников

В ГИБДД Челябинска задержали водителя, сбившего двух школьников

Приговором судьи 77-летнего мужчину лишили прав.
сегодня в 17:12
  |  Происшествия

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали водителя, который сбил двух школьников в среду, 13 марта. Им оказался 77-летний житель Аргаяшского района. Как рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ОГИБДД России по Челябинску, мужчина был задержан сотрудниками полиции после объявления его в розыск.

Им оказался житель Аргаяшского района 1941 года рождения. Мировым судьей Челябинска за оставления места ДТП на основании статьи «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» КоАП РФ мужчина был лишен специального права управлением транспортным средством на один год. По факту ДТП проводится административное расследование. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сам водитель также рассказал о том, как случилось ДТП. По его словам, один из детей успел перейти дорогу, тогда как другой ребенок ударился о правый бок машины.

Разворачивался слева направо — и там мальчик и девочка переходили дорогу. Постарше успел проскочить, а другой нет. И я, вроде бы, ехал не сильно, и он ударяется о бампер с правой стороны. Девушка старшая подняла ребенка, и они пошли. Сегодня сотрудники меня нашли. Примерно догадывался из-за чего. — сообщил сайту «Первый областной» водитель автомобиля.

Напомним, ДТП с участием двух детей произошло в среду, 13 марта. Отметим, что в момент совершения аварии дети переходили дорогу на пешеходном переходе.

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