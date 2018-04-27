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/ Неадекватный мужчина ворвался в квартиру челябинки, повис на балконе многоэтажки и попал на видео

Неадекватный мужчина ворвался в квартиру челябинки, повис на балконе многоэтажки и попал на видео

Агрессивный гость бегал по подоконнику с ножами.
сегодня в 17:03
  |  Происшествия

В квартиру жительницы Металлургического района ворвался незнакомец. Инцидент произошел накануне, 26 апреля, в одном из домов на улице Трудовой. Челябинка сама открыла дверь, не убедившись в собственной безопасности. Неизвестный молодой человек забежал в квартиру, оттолкнув хозяйку. По ее словам он смыл неизвестное вещество в туалет, взял на кухне ножи и с ними продолжил пробежку по комнатам. Конечной точкой стал балкон, где мужчина сел на подоконник, свесив ноги на улицу. По предварительной информации, он был в состоянии наркотического опьянения.

Он забегает на кухню, шарит по ящикам и выходит с двумя ножами в руках. Глаза бешеные, стеклянные, в общем неадекват полнейший. Забежал в мою комнату, ища кого-то глазами, потом забежал на балкон. Бегал по подоконнику балкона с ножами в руках, резко открыл окно и уселся, скинув ноги вниз. Я была в шоке, был страх за сына, который находился в другой комнате. Я потихоньку подошла к балкону и закрыла дверь, зашла в комнату к сыну, мы вызвали полицию, а потом вытаскивали этого наркомана все вместе. — сообщила жительница Металлургического района.

В пресс-центре УВД Челябинска факт инцидента подтвердили. По данному факту зарегистрировано обращение, сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас все обстоятельства выясняются.

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