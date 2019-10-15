Не прошло и месяца: возбудили дело по ДТП, в котором погиб златоустовский журналист

Радиоведущий попал в аварию с пожарной машиной.

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Спустя месяц возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погиб журналист и радиоведущий Денис Куликов (Шафигуллин). Об этом сообщили в отделе полиции Златоуста.

«Вина не установлена, возбуждено дело по факту нарушений правил дорожного движения. Мы ждем экспертизы и устанавливаем очевидцев, которые находились в этот момент на перекрестке: „Фольксваген поло“, а также машина, которая остановилась рядом в момент аварии», — пояснили в отделе МВД России по Златоустовскому городскому округу.

ДТП случилось на перекрестке улиц Мира и 40-летия победы. Пожарная машина на полной скорости въехала в легковой автомобиль «Лада Гранта». Водитель легковушки Денис Куликов (Шафигуллин) от полученных травм, скончался на месте.

Из-за сложной ситуации с ДТП, родственники боялись, что дело «замнут». Местные автоюристы отмечают, что виновата пожарная машина. Но как пояснили в полиции Златоуста, определить вину получится только после получения заключений экспертиз и показаний свидетелей.