/ Припаркованный у дома «Мерседес» Антона Глинкина «разули» в Челябинске

Форвард, обнаружив машину на кирпичах, обратился в полицию.

Подписав контракт с «Трактором», форвард Антон Глинкин вернулся в Челябинск. Он приехал вчера, 24 мая, и припарковал свой автомобиль под окнами дома по улице Аношкина. «Мерседес», на котором ездит хоккеист, привлек внимание автоворов. Они решили «разуть» машину, пока Глинкин спал.

Сегодня зарегистрировано обращение в отдел полиции «Курчатовский» по факту кражи автомобильных колес. Нашими сотрудниками ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Сам хоккеист на эту тему говорить не захотел.

Я бы не хотел поднимать эту тему. Я и так прославился в том самолете, который летел из Турции в Челябинск. — ответил сайту «Первый областной» Антон Глинкин.

Оставлять машину под окнами дома хоккеист не захотел. Он вызвал эвакуатор, чтобы отогнать ее в безопасное место.

Напомним, Антон Глинкин вернулся в «Трактор» после двух лет «перерыва». С 2016 года форвард выступал за «Ак Барс», и взял Кубок Гагарина вместе с командой. По словам отца Глинкина, в «Ак Барсе» нападающему давали мало времени для игры на поле.