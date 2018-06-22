/ Опубликованы новые фотографии разыскиваемого в Челябинске педофила

Преступник надругался над 10-летней девочкой.

34-летний Сергей Чистяков из Челябинска разыскивается за преступление против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Известно, что преступление произошло в Миассе, однако, по некоторым данным, преступник находится в южноуральской столице.

Подозреваемый затащил девочку в подвал и надругался. На вид ему от 35 до 40 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Особые приметы: имеется шрам от аппендицита, также на правом плече имеется татуировка в виде абстракции. — сообщает сайту «Первый областной» источник, знакомый с ситуацией.

Установлено, что мужчина был в серой футболке, спортивном костюме «Адидас» темно-синего цвета с тремя белыми полосками на рукавах и штанах, на нем также была бейсболка черного цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками. С собой у него было небольшая черная сумка, он также может носить очки.