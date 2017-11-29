/ 30-летней челябинке грозит срок и миллионный штраф за организацию подпольного казино

Женщина обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Жительницу Челябинска осудят за организацию нелегального игорного заведения. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 30-летней женщины. Игорный бизнес расположился по соседству с Министерством социальных отношений, сейчас его деятельность прекращена.



По версии следствия, обвиняемая в нарушение действующего законодательства по предварительному сговору с неустановленным лицом в период с октября 2016 по февраль 2017 в помещении, расположенном в доме № 23Б по улице Курчатова, незаконно организовывала и проводила азартные игры с материальным выигрышем, с использованием оборудования, посредством которого осуществлялся доступ к сети «Интернет». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в Центральный районный суд. Максимальные санкции предъявленной обвинением статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.