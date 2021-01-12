В Копейске задержана сотрудница ЗАГСа

Женщину подозревают во взяточничестве

Начальницу отдела ЗАГС Копейского городского округа Татьяну Мукаеву задержали 12 января. Cиловики подозревают женщину во взяточничестве.



«Следственными органами ведется проверка по факту совершения мошеннических действий начальником отдела ЗАГС города Копейска. Глава города был заранее проинформирован и распорядился оказывать необходимое содействие для обеспечения максимально эффективного расследования», — прокомментировали в администрации округа.

Операцию по задержанию чиновницы провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. СМИ сообщают, что чиновница задержана с поличным в момент получения взятки. Сообщается, что она присваивала часть премий своих сотрудников, взамен продвигая их по карьерной лестнице. Задержание женщины вызвало широкий резонанс в местных социальных сетях. Коллеги в администрации округа характеризуют ее как порядочного человека.

«Благодаря Татьяне в ЗАГСе сделан ремонт, это ее стараниями округ попал в программу финансирования отделов. Часто она с коллективом оставалась до позднего вечера, чтобы украсить зал. Не верится как-то...» — высказались Первому областному сотрудники администрации.



Высокого мнения о женщине и коллеги из других муниципалитетов. Ранее Татьяна работала в аппарате госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, затем ее направили в Копейск «поднимать работу отдела». Сегодня Татьяна Мукаева выходила с коллегами на связь, в обеденное время она посещала соцсети. На личной странице ВКонтакте у женщины стоит статус:

«Честность и верность — это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ждать...»

