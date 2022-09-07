На жителя Челябинска завели уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Ранее мужчина уже распространял в соцсетях ложную информацию о Российской армии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина разместил в социальных сетях информацию, в которой действия Российской армии характеризуются как террористические.

При этом ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

«В настоящее время следователем Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы»,— рассказали в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по региону.

В начале августа за дискредитацию российских вооруженных сил в Челябинске задержали 19-летнего парня. Ему грозит штраф.

В июле в Миассе уволили двоих преподавателей за дискредитацию ВС РФ. Они распространяли в мессенджерах, к которым имели доступ учащиеся, негативные высказывания и призывы к участию в протестных акциях.