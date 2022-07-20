В Миассе двоих преподавателей уволили за дискредитацию ВС РФ

Еще двоих жителей города оштрафовали за распространение отрицательной информации о спецоперации

В Миассе двоих преподавателей уволили за дискредитацию Вооруженных сил РФ в ходе проведения спецоперации на Украине. Негативные высказывания, а также призывы к участию в протестных акциях преподаватели распространяли в мессенджерах, к которым имели доступ учащиеся. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Кроме того, Миасский городской суд вынес приговор двоим местным жителям по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

«Суд назначил виновным наказание в виде штрафа от 30 до 40 тысяч рублей каждому», — рассказали в региональном УФСБ.

По материалам УФСБ совместно с полицией к административной ответственности по этой статье привлекли 19 человек.

Снежинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 45-летнего местного жителя.



Ранее за аналогичное правонарушение была оштрафована 32-летняя жительница Магнитогорска — это первое решение в Челябинской области по статье о дискредитации ВС РФ.