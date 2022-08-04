19-летнего челябинца осудят за дискредитацию ВС РФ

Молодой человек вышел с плакатом в центре города

В Челябинске 4 августа полиция задержала 19-летнего горожанина, который с плакатом вышел в центр города. Содержание послания дискредитировало Вооруженные Силы РФ. На парня возбудили административное дело и направили его материалы в суд, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Молодого человека доставили в отдел полиции «Советский» городского управления МВД России. В отношении челябинца возбудили административное производство по части 1 статьи 20.3.3 КоАП Российской Федерации (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

Материалы дела направили в Советский районный суд.