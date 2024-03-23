Немаркированные сигареты на сумму три миллиона рублей изъяли челябинские полицейские

Подозреваемый в обороте нелегальной продукции задержан

Полицейские обнаружили в Ленинском районе Челябинска гаражный бокс, заполненный немаркированными сигаретами. Всего правоохранители изъяли более 24 тысяч пачек сигарет на общую сумму почти три миллиона рублей. Владелец гаража задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 56-летний предприниматель скупал немаркированные сигареты у неизвестных, а затем реализовывал нелегальный товар через торговые точки Ленинского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении и сбыте продукции без маркировки в особо крупном размере (пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.