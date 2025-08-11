На Южном Урале вынесли приговор лжестроителям, обманувшим мать погибшего бойца на 3 млн рублей

Чтобы дело дошло до суда, потерпевшей пришлось обратиться к Генпрокурору лично

В Челябинской области вынесен приговор псевдостроителям, которые похитили у южноуральцев более 6 миллионов рублей, в том числе около 3 миллионов — у матери погибшего бойца спецоперации, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2024 года после получения компенсации за гибель сына — участника СВО жительница села Катенино Варненского района Надежда Перевалова по рекламному объявлению заключила с челябинцем Львом Шадриным договор на демонтаж старой веранды и постройку новой. Она заплатила около 2,8 миллиона рублей, Шадрин создал видимость работ, частично возвел стены, после чего строительство прекратил, деньги не вернул», — напомнили в прокуратуре.

В октябре 2024 года СК возбудил дело о мошенничестве, в ноябре сообщил об аресте подозреваемых — Шадрин работал не один, и затем расследование затормозилось, обеспечительные меры не были приняты. Потерпевшая обратилась к Генпрокурору России Игорь Краснову, после чего ход расследования был поставлен в прокуратуре Челябинской области на ежедневный контроль.

Те самые баня и пристрой, за которые взялись горе-строители

«В ходе расследования были выявлены иные факты мошенничества. Установлено, что Лев Шадрин и Платон Гоман, не имея специализированного образования и опыта в сфере строительства, заключали с гражданами устные и письменные договоры на выполнение ремонтных и строительных работ на садовых и земельных участках, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленники получали предоплату, создавали видимость строительства, после чего переносили сроки оказания услуг, информируя клиентов о якобы невозможности строительства — в связи с семейными обстоятельствами, погодными условиями, выполнением работ на других объектах и т. д.», — рассказали в прокуратуре.

В результате противоправных действий 10 жителям региона причинен ущерб на сумму свыше 6,3 миллиона рублей.

Варненский районный суд признал Шадрина и Гомана виновными по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции прокурора Шадрину назначено наказание в виде 3 лет, Гоману — 1 год 2 месяца колонии общего режима. Исковые требования прокуратуры Челябинской области о взыскании с Шадрина в пользу потерпевших 3,2 миллиона рублей удовлетворены.