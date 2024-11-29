Псевдостроителей из Варны, обманувших мать погибшего бойца на 1,5 млн рублей, арестовали

Следователи нашли еще семерых потерпевших

Двух лжестроителей, которые обманули жительницу Варненского района на 1,5 миллиона рублей, нашли и арестовали на время следствия. Кроме того, полиция нашла еще потерпевших от обмана злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчины подозреваются в мошенничестве при заключении договоров на строительные работы.

Ранее сообщалось, что жертвой махинации стала жительница Варненского района, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции. Для проведения строительных работ она передала злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Получив деньги, подозреваемые скрылись через несколько дней и перестали выходить на связь с заказчицей.

«Благодаря организованной полицейскими дальнейшей работе были установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых. В настоящее время возбуждено семь уголовных дел по аналогичным фактам», — рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается, устанавливаются возможные потерпевшие от преступной деятельности подозреваемых.

Напомним, о проблеме женщины стало известно из соцсетей.

