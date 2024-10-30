Полиция проводит доследственную проверку после обмана жительницы Варненского района на 1,5 миллиона рублей

Разыскиваются подозреваемые

В соцсетях появилась информация, что женщина передала злоумышленникам 1,5 миллиона рублей за строительные работы, однако услугу не получила и деньги вернуть не смогла, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«По поручению руководства профильные службы полиции проводят детальную проверку всех обстоятельств. В настоящее время во взаимодействии с органами прокуратуры отменено ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Устанавливаются личности злоумышленников», — сообщили в региональном полицейском главке.

Известно, что у обманутой женщины сын погиб на СВО.