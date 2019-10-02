«Пропала собака»: жители одного из дворов в Челябинске потеряли всеобщего любимца

Кто-то невзлюбил дворняжку и «сдал» отловщикам.

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Жители одного из дворов Челябинска рассказали о пропаже уличного любимца. Помесь овчарки и дворняги ласкали и подкармливали практически все местные обитатели. Расстроенные челябинцы в надежде вернуть пса обратно обратились за помощью в редакцию сайта «Первый областной».

Со слов жителей, в их дворе пару месяцев назад появилась собака, которая сдружилась с домашней лайкой. Последнего выпускали на улицу без поводка до тех пор, пока не нагуляется. Но одна из жительниц такому соседству не обрадовалась и решила наслать на дворового пса отлов. Дворняжку изловили и увезли.

«Есть у нас бабка седая и злая, которой во дворе мешает практически каждый. Смотрящая, одним словом. Со слов соседей узнаем, что она вызывала собачников, которые изловили нашу общую любимицу и увезли. Пес-лайка, как осиротел. Он не бегает и не резвиться, ему ничего не надо. Он потерял своего друга», — рассказала одна из жительниц.

Корреспонденты «Первого областного» посоветовали женщине обратиться в центр отлова. Оказалось, что уличного питомца по просьбе жительницы забрали именно они.

«По всей вероятности собака у них. По цвету, правда, не угадал мужчина, но отчётливо помнит, что приезжали. Сейчас говорит, их не убивают в конторе. Ждут, пока кто-нибудь заберет, в основном волонтеры», — пояснила жительница.

Жители хотят освободить собаку из центра отлова, но забирать уличную любимицу к себе домой никто не хочет. Теперь собака вернется к своему другу, но жить будет все также на улице. Соседи решили, что после освобождения займутся поисками для нее подходящего приюта или любящего хозяина.