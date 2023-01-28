На трассе в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ДТП с шестью машинами

Известно об одном пострадавшем

Сегодня, 28 января, на территории Ашинского района Челябинской области столкнулись шесть автомобилей. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, на участке дороги ввели реверсивное движение.

Авария произошла в 11:50 на 1557 километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей, которые двигались в сторону Москвы в попутном направлении.

В результате водитель автомобиль «Исузу» получил травмы.

«На месте ДТП работают три экипажа ДПС, введено реверсивное движение. Обстоятельства уточняются»,— сообщили в ведомстве.

Днем 27 января в Челябинской области произошло сразу два смертельных ДТП. На 41-м километре автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 22-летний водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «МАН» с полуприцепом. В результате погибли пять человек.

На автодороге Челябинск — Троицк в результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.