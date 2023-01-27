На трассе в Челябинской области в массовом ДТП погибли два человека

Пострадали еще пять пассажиров, в том числе дети

Сегодня, 27 января, на 70-м километре автодороги Челябинск — Троицк на территории Увельского района 30-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» в условиях снегопада пытался избежать столкновения с попутным автомобилем и выехал на полосу встречного движения на разрешенном участке. Однако машина влетела во встречные «Ладу-Веста» под управлением 29-летнего мужчины и грузовой «Мерседес», за рулем которого находился 40-летний мужчина. Также случилось столкновение с попутным грузовым «Вольво» под управлением 63-летнего водителя.

«В результате происшествия на месте погибли оба водителя легковых автомобилей. Два пассажира „Весты“ госпитализированы. В автомобиле „Лада-Гранта“ пострадали три пассажира, в том числе дети 3 и 8 лет, — их увезли в больницу с травами различной степени тяжести», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, сегодня на 30-м километре автодороги Бишкиль — Варламово в Чебаркульском районе 31-летний водитель Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC70 под управлением 51-летнего мужчины. Пострадали три человека.