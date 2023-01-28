Пять человек погибли в лобовом ДТП в Челябинской области

Водитель легкового авто врезался в грузовик

Днем 27 января на территории Аргаяшского района Челябинской области автомобиль «Лада» столкнулся с большегрузом. В результате погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 16:40 на 41-м километре автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево. 22-летний водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «МАН» с полуприцепом.

В результате аварии водитель и четверо пассажиров «Лады» скончались на месте ДТП.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мужчине, управлявшему „Ладой“, водительское удостоверение не выдавалось. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства аварии и причины произошедшего»,— рассказали в ведомстве.

Днем 27 января на автодороге Челябинск — Троицк в результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.