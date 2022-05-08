На северо-востоке Челябинска около СНТ загорелся камыш

Угрозы жилым домам нет

Сегодня днем, 8 мая, на северо-востоке Челябинска около одного из садовых товариществ вспыхнул камыш. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Горят камыш и трава около садового товарищества на Бродокалмакском тракте. Угрозы жилым домам нет. Пожар локализован, работаем на ликвидацию»,— сообщили в ведомстве.

Площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет.

С 30 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим, который предусматривает введение дополнительных мер. Так, южноуральцам и гостям региона запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к лесам.

Заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов и исполняющий обязанности начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин напомнили южноуральцам о том, где можно, а где нельзя жарить шашлыки, и какой штраф можно получить за нарушение противопожарного режима.