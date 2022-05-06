Челябинцам напомнили о правилах пожарной безопасности на природе в майские праздники

Готовить шашлыки в лесу запрещено

В Челябинской области с начала года случилось 1166 ландшафтных пожаров и 164 возгорания на землях лесного фонда. Как правило, причиной возникновения огня становится человеческий фактор. Заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов и исполняющий обязанности начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин напомнили южноуральцам о правилах пожарной безопасности в преддверии майских праздников.

Напомним, с 30 апреля в Челябинской области ввели особый противопожарный режим. Постановление предусматривает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного назначения, а также проведение иных пожароопасных работ.

Только за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 48 га. На тушении были задействованы 99 человек и 23 единицы техники.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Кыштымского, Октябрьского, Кусинского, Шершневского и Чебаркульского лесничеств.

«Я бы попросил всех южноуральцев в майские праздники воздержаться от походов в лес. Мы со своей стороны приняли все меры профилактики — разместили баннеры вдоль федеральных и региональных трасс. Если вам все-таки захочется прогуляться в лесу, то не используйте зажигалки, откажитесь на время прогулки от курения и разведения огня», — обратился к жителям области Валерий Нигматуллин.

Заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов рассказал о сокращении числа ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом, однако отметил, что их площадь увеличилась.

«По состоянию на 5 мая зафиксировано 1166 ландшафтных пожаров, за этот же период прошлого года — 1412. Но в этом году сгорело 1307 га, в прошлом — 1198. В районе села Кузнецкое Аргаяшского района случился самый крупный ландшафтный пожар в этом году, силами МЧС отстояли населенный пункт», — рассказал Валерий Устинов.

Конечно, отказываться от приготовления шашлыков на природе в майские праздники не стоит. Следует только соблюдать простые правила. Во-первых, готовить мясо на мангале можно только в специально оборудованных местах в черте города или на берегах озер и рек. Такие площадки уже оборудованы противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории.

Также можно жарить шашлыки на даче или садовом участке. С соблюдением мер безопасности. Безусловно, мангал должен быть выполнен из металла или других негорючих материалов. Конструкция мангала должна исключать возможность распространения пламени и выпадения дров или углей за пределы очага горения, стенки мангала не должны иметь огненных сквозных прогаров или механических разрывов. Мангал нужно прочно установить на специально подготовленной площадке. Рядом обязательно должны быть огнетушитель, ведро воды или бочка с водой. Лучше всего готовить шашлык на углях. Мангал нужно расположить так, чтобы расстояние до ближайших построек составляло не менее 5 метров. Костер или мангал должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев. Также необходимо расчистить территорию вокруг мангала — убрать сухие ветки, листья на расстоянии не менее двух метров.

Использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц категорически запрещено. Жарить шашлыки в этих помещениях нельзя. Во дворе, кстати, тоже.

За нарушение требований Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении граждан предусмотрена административная ответственность:

• предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей (часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ);

• штраф от 2000 до 4000 рублей, если нарушение допущено в условиях действия на соответствующей территории особого противопожарного режима (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ);

• штраф от 4000 до 5000 рублей, если нарушение повлекло возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (часть 6 статьи 20.4 КоАП РФ).



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