В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

Постановление подписал глава региона Алексей Текслер





В Челябинской области ввели особый противопожарный режим. С 30 апреля во всех муниципальных образованиях Южного Урала вводятся дополнительные противопожарные меры. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.



«Это необходимая мера. На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, что будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. Все наши службы уже находятся в режиме повышенной готовности. Но важно понимать, что основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор», — отметил заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Постановление предусматривает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного назначения, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, в период действия режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

Напомним, в Челябинской области началась активная фаза сезона ландшафтных пожаров. Возгорания сухой травы происходят ежегодно после схода снега, только с начала сезона ликвидировано 84 лесных пожара на площади более 1000 гектаров. В тушении было задействовано 1176 человек и 389 единиц техники.