В реке Ай в Челябинской области утонул 14-летний подросток

Спасатели обнаружили тело в двадцати метрах от берега

В минувшую субботу, 9 июля, в реке Ай в Сатке утонул 14-летний подросток. Ребенок купался в неположенном месте. Следственный комитет проводит проверку, сообщили 10 июля в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Информация о трагедии поступила правоохранителям. На место выехали экстренные службы. Тело ребенка обнаружили на расстоянии 20 метров от берега. Он отдыхал с друзьями, ушел купаться и не вернулся.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления СКР Александр Скорик.

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