Двое мужчин утонули при спасении лебедей в Чебаркульском районе

Местные жители хотели помочь птицам выбраться из рыболовных сетей

На пруду в поселке Мирном Чебаркульского района вечером 6 июля обнаружили тела двух утонувших мужчин. Погибшие запутались в рыболовных сетях в 50 метрах от берега, сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

По словам очевидцев, местные жители увидели с берега двух лебедей, которые застряли в рыболовных сетях. Один из мужчин ринулся в воду на помощь птицам, но запутался сам. Второй хотел ему помочь, но тоже не смог выбраться из водоема.

«Тело одного из погибших доставил на берег очевидец трагедии. Тело второго мужчины извлекли из воды и доставили на берег сотрудники 48-й пожарно-спасательной части», — сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.