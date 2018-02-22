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/ 75-летний житель Аргаяшского района сгорел в своем доме

75-летний житель Аргаяшского района сгорел в своем доме

Тело на пепелище обнаружили пожарные.
сегодня в 11:19
  |  Происшествия

В селе Аргаяшского района устанавливаются причины пожара, занявшегося в частном доме. Пламя заметили утром 21 февраля. Очевидцы тут же вызвали пожарных. В это время уже горели крыша и веранда дома, хозяйственные постройки и находившиеся в них вещи. Тушить возгорание приехали несколько бригад.

К месту пожара было направлено 1 отделение пожарной части села Кулуево, 1 отделение пожарной части села Байрамгулово и 2 отделения ПСЧ-56 села Аргаяш. Через несколько минут к месту пожара прибыл 1 пожарный автомобиль. В ходе тушения пожара, обнаружен труп мужчины 1942 года рождения — собственник. — сообщили сайту «Первый областной» в ОНДиПР № 16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области.

К установлению причин и обстоятельств пожара, а также гибели мужчины подключились следователи. Они установят, есть ли признаки криминального характера смерти, и не занялось ли пламя из-за поджога.

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