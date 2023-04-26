Почти сто домов сгорели при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области

ЧП не обошлось без жертв

Накануне, 25 апреля, в поселке Сосьва Свердловской области произошел крупный пожар. Огнем охвачено почти сто строений. Известно об одном погибшем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Известно, что возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. Сухая растительность и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду позволили огню быстро распространиться, и вскоре пламя объяло более 90 строений. Осложняют ситуацию находящиеся далеко от поселка источники воды.

Как сообщают в МЧС РФ, в ходе тушения и разбора завалов был обнаружен погибший. Его личность устанавливается.

С возгоранием борются 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолеты МЧС России и Росгвардии.

Из лечебного исправительного учреждения, находящегося в поселке, эвакуированы 240 осужденных. Для местных жителей организован пункт временного размещения.