На Челябинский тракт закрыли движение из‑за аварий с 20 автомобилями

Массовые ДТП произошли по причине гололеда под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом на ЕКАД утром 29 ноября столкнулись в общей сложности 20 автомобилей. На месте разбирается Госавтоинспекция, очевидцы сообщают о пострадавших. Пока тем, кто собирается с Южного Урала в Екатеринбург, стоит учитывать, что участок дороги перекрыт от Челябинского тракта.

«Госавтоинспекция информирует автомобилистов, что на ЕКАД от Челябинского тракта до Полевского тракта ограничено движение для всех видов транспорта в связи с гололедом. На данном участке произошли дорожно-транспортные происшествия, на месте работают экипажи ДПС, выясняют обстоятельства, оказывают помощь автомобилистам», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

В социальных сетях очевидцы сообщают о столкновении автобуса и грузовика, медицинская помощь потребовалась 12 людям.

В Челябинской области ГИБДД тоже предостерегла водителей от поездок из-за ледяного дождя и сильного гололеда. На участки федеральных трасс по региону подрядчики вывели всю дорожную технику. На дорогах областного значения работают 120 снегоочистительных машин и грейдеров.