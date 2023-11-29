Утренние автобусные рейсы в Магнитогорск, Троицк, Миасс, Златоуст перенесли из‑за гололеда

Ледяной дождь продолжается в отдельных районах Челябинской области

На утро 29 ноября в Челябинской области продолжается ледяной дождь, из-за гололеда перенесли часть утренних междугородных автобусных рейсов. По данным регионального Миндортранса, сложная дорожная обстановка в Аргаяшском, Чебаркульском, Верхнеуральском, Нагайбакском, а также в Миасском, Карабашском, Челябинском, Магнитогорском, Копейском городских округах.

О непогоде и сильном гололеде синоптики и экстренные службы предупредили еще накануне. В региональной Госавтоинспекции предостерегли водителей от выездов на трассу. Сильный гололед еще ожидается в течение дня: по прогнозам Гидрометеоцентра, температура воздуха не превысит минус 4 градусов.

«На региональных дорогах работают 120 единиц техники, производится обработка противогололедными материалами. Аэропорты Челябинска и Магнитогорска работают в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

А в Карталинском районе сегодня отменили занятия в школах из-за гололеда.