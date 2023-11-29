Водителей предостерегли от поездок по трассам Челябинской области из‑за гололеда

Сотрудники ГИБДД прогнозируют увеличение ДТП в связи с непогодой

Сегодня, 29 ноября, погода в Челябинской области будет опасной для автомобилистов: синоптики обещают снегопады и сильный гололед в отдельных районах региона. Сотрудники ГИБДД предупредили о возможном увеличении количества ДТП в таких условиях и рекомендовали водителям не рисковать и не выезжать на трассы. Предупреждение областная Госавтоинспекция опубликовала утром 29 ноября.

«Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если поездки не перенести, призывает водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать резких маневров»,— сообщили в ведомстве.

В случае возникновения нештатной ситуации следует обращаться к сотрудникам ГИБДД, которые дежурят на трассах, или по телефону 112.

В ближайшие дни Челябинская область будет во власти циклона с юго-запада, который обрушился на регион минувшей ночью. В регионе пройдут обильные снегопады, температура воздуха понизится.