На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом

В городе-спутнике град достигал внушительных размеров

Непогода, бушевавшая накануне в Кунашакском районе, добралась до Челябинска и Копейска. Сегодня, 3 июля, горожане поделились в социальных сетях фотографиями не только долгожданного дождя, но и крупного града.

«В Копейске град стеной прошел»,— написала пользователь Алла Яковлева.

«В Копейске ливень с градом»,— вторит ей Наталья Никонова.

В Челябинске тоже сегодня прошел ливень. О дожде «отчитались» жители Тракторозаводского, Ленинского, Металлургического районов, а также микрорайона Чурилово.

«На ЧТЗ льет, как из ведра. Давно такого дождя не было. Сразу прохладой завеяло, хорошо»,— написала пользователь Марина Белозерова.

Напомним, региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение на 3 июля, а затем продлило и на воскресенье, 4 июля. В отдельных районах региона ожидаются ливни, град и ветер до 25 метров в секунду и более.