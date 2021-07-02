В Кунашакском районе прошел ливень с крупным градом

Осадки побили грядки, крыши домов и автомобили

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В Кунашакском районе разыгралась непогода — там прошел сильный дождь с крупным градом. Сопровождался ливень ураганным ветром, из-за чего градом у жителей побило не только грядки, но и крыши домов, и автомобили. Фотографиями последствия разгула стихии местные жители поделились в соцсетях.

«В Кунашаке сейчас прошел крупный град. Размером с перепелиное яйцо. Сайдинг на здании в дырах теперь и даже из профнастила забор побило. Крыши машин и капоты тоже помяло. У некоторых посадки в огороде побило градом», — пишут в соцсетях жители Кунашакского района.

В региональном ГУ МЧС ранее сообщали, что в ближайшие выходные в Челябинской области синоптики прогнозируют жаркую погоду в сопровождении гроз, ливней и града. Штормовое предупреждение продлили до 3 июля. В отдельных районах региона ветер усилится до 25 метров в секунду, пройдут сильные дожди с крупным градом.

Предстоящие выходные, 3 и 4 июля, в Челябинской области будут жаркими и дождливыми. Синоптики прогнозируют штормовой ветер до 20 метров в секунду и более. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.