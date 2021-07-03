Южноуральцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре

МЧС продлило экстренное предупреждение до 4 июля

В воскресенье, 4 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидаются ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду и более. Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение и напомнило, как вести себя, если непогода застала на улице.

«По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью и днем 4 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,— напоминают спасатели.

В ветреную погоду необходимо тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

В случае возникновения ЧП следует звонить по номерам 101 или 112.