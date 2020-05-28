«Мы всей семьей подпрыгнули»: деревянный дом выгорел ночью в Миассе

Местные жители утверждают, что в него ударило молнией.

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ЧП произошло в ночь на 28 мая на улице Покрышкина в Миассе. Огнем охватило деревянный жилой дом с мансардой. На место выехали четыре пожарные машины. Спасателей встретил хозяин дома, к счастью, угрозы для жизни мужчины и его соседей не было. Однако пламя в считанные минуты могло перекинуться на другие жилища, расположенные рядом. Огнеборцам удалось не допустить его распространения.

«В результате возгорания пострадали кровля, перекрытие и стены строения, мебель и вещи. Причиной происшествия, по предварительным данным, явилось нарушение правил монтажа электрооборудования», — прокомментировали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Местных жителей напугала непогода и случившееся происшествие. В соцсети они поделились своими наблюдениями и фотографиями пожара.

«Я живу в двух домах от этого дома, пострадавших вроде нет, но взрыв был нереальный, мы всей семьей подпрыгнули», — написала Марина Турчина.

Многие из миассцев уверены, что пожар произошел из-за того, что в деревянное строение ударила молния.

«Пожар от молнии был», — ответил Максим Кашигин.

Точную причину возгорания установят специалисты.