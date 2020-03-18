Дом, баня и сарай выгорели в Миассе за ночь

Никто из людей не пострадал.

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Сильный пожар разбушевался в ночь на 17 марта в поселке Верхний Атлян. Сначала загорелся деревянный сарай, затем пламя перекинулось на дом и баню.

«Прибывшие огнеборцы первым делом поспешили эвакуировать жильцов дома, но, как оказалось, они находились на работе. Проведя боевое развертывание, пожарные приступили к тушению», — сообщили в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда.

Огнем сильно повредило и частично уничтожило дом, сарай и баню. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.