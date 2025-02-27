Глава Миндортранса Нечаев обвиняется в хищении почти 3 млрд рублей

Также под следствием находится его предшественник Дмитрий Микулик и несколько коммерсантов

В Следственном департаменте МВД России рассказали, в чем обвиняются сразу два челябинских министра — бывший и нынешний — дорожного хозяйства. Уголовное дело возбуждено по статье о растрате, речь идет о хищении из бюджета Челябинской области почти 3 миллиардов рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное.

К уголовной ответственности привлекаются действующий глава Миндортранса Алексей Нечаев и его предшественник Дмитрий Микулик, а также представители ряда коммерческих организаций.

«Установлено, что руководители и представители фирм заключили госконтракты на оказание услуг областному правительству на сумму более чем 30 миллиардов рублей по ремонту и строительству дорог на основании результатов фиктивных конкурсных процедур, после чего похитили более 2,9 миллиарда путем их последующего перечисления на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также три представителя хозяйствующих субъектов задержаны при участии оперативников ФСБ и МВД России. В жилых и офисных помещениях в городах Москве, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Уфе, Донецке проведено более 30 обысков. Изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении фигурантов судом избраны меры пресечения.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.