Верховный суд подтвердил сговор экс-губернатора Челябинской области с дорожниками

Кассационные жалобы Бориса Дубровского не приняли к рассмотрению

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, подтвердивших законность решения Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС). Ведомство признало бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре при распределении дорожных контрактов. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Принято решение отказать Дубровскому Борису Александровичу и акционерному обществу „Южуралмост“ в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в определении Верховного суда.

В марте экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил заявление в Верховный суд России. Он требовал отменить решения двух инстанций, которые признали законным постановление ФАС России о его виновности в картельном сговоре с Миндортрансом региона и компанией «Южуралмост». Аналогичное заявление об оспаривании решения ФАС России в Верховный суд направила компания «Южуралмост».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Борис Дубровский и «Южуралмост» с конца 2019 года пытаются оспорить решение ФАС России о картельном сговоре при распределении дорожных контрактов. В середине августа Девятый апелляционный суд частично удовлетворил требования антимонопольной службы. Инстанция признала бывшего губернатора виновным в нарушении законодательства о конкуренции. Участникам сговора назначили штрафы. Сначала это была сумма в 483 млн рублей, но ответчикам удалось снизить ее до 98 млн рублей.

Напомним, ФАС России в 2019 году признала Бориса Дубровского виновным в заключении антиконкурентного соглашения. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.