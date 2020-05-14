Мужчину с 75 свертками с героином задержали в Челябинске

Общая масса наркотика составила 300 граммов.

Послушать 00:00

В Челябинске инспекторы ГИБДД изъяли 75 пакетиков у местного жителя. Автомобиль «Лада Гранта» был остановлен для проверки ночью в Калининском районе города. Полицейских привлекло подозрительное поведение пассажира легковушки. Они решили досмотреть автомобиль и в ходе проверки нашли у 24-летнего пассажира 75 пакетиков героина.



«Мужчину задержали и доставили в районный Отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых полицейскими свертках находилось наркотическое средство — героин, общей массой около 300 грамм»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинску.

По данному факту преступления в Отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по частью 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. Данной статьёй предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.