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Мужчине оторвало ногу на каруселях

Травмированного увезли в больницу.
сегодня в 16:32
  |  Происшествия

ЧП произошло в челябинском парке Гагарина сегодня, 14 июля. Мужчина получил серьезную травму. На место прибыла служба спасения. Все столпились около одного аттракциона. По успевшей распространиться информации, мужчине оторвало ногу.

На аттракционе возле Марса мужчине оторвало ногу. Я видел, как его выносят. Прямо сейчас они на мигалках выезжают. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Информацию частично подтвердили в диспетчерской службе.

Был вызов в парк Гагарина. Там травмирован мужчина. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Подробности выясняются.

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