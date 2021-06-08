Мужчина провалился в открытый люк на остановке в Челябинске

Пострадавший успел удержаться на локтях

Сегодня, 8 июня, при посадке в троллейбус челябинец упал в открытый люк. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

ЧП случилось на остановке общественного транспорта по улице Черкасской. Мужчина при посадке в троллейбус оступился и провалился в открытый люк. Пострадавший успел удержаться на локтях. Очевидец помог мужчине выбраться из колодца, глубина которого, по данным очевидцев, составляет около двух метров.

Первое областное информагентство сделало запрос в комитет дорожного хозяйства мэрии. На момент публикации материала ответа не поступало.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев, чтобы обнаружить, на каких из них отсутствуют люки.



Как ранее писал наш сайт, в люк провалился трехлетний ребенок. Мальчика удалось спасти, однако его психологическое состояние, по словам родителей, значительно изменилось.

Отсутствие люка на одном из коллекторов города недавно привело к трагедии. 22 мая жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. Прокуратура области начала проверку.

Известно, что 45-летняя женщина отдыхала на Заячьем острове. В какой-то момент она отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.