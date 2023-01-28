Мужчина избил стоматолога в поликлинике в Челябинской области

Следственный комитет проводит проверку

В Трехгорном Челябинской области мужчина избил стоматолога за то, что тот отказался удалять молочный зуб его дочери. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает журналист ИА «Первое областное».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина со своей маленькой дочкой зашел в кабинет врача и сказал, что девочке необходимо удалить молочный зуб. Стоматолог решил, что в этом нет необходимости, и между медработником и мужчиной завязался конфликт. В какой-то момент разъяренный отец девочки нанес стоматологу несколько ударов по лицу и телу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что на место произошедшего выезжали сотрудники полиции и опросили участников конфликта. На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Проверку начал и Следственный комитет:

«По данному факту в следственном управлении СК России по Челябинской области была начата доследственная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по региону Петру Решетникову доложить о ходе проверки»,— сообщили в ведомстве.

В июле 2022 года в Челябинске задержали мужчину, который избил медсестру городской больницы № 9. Пенсионер несколько раз ударил 22-летнюю девушку кулаком в глаз.

В июне прошлого года также в Челябинске мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Женщине пришлось воспользоваться тревожной кнопкой.