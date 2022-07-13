В Ленинском районе Челябинска пациент избил медсестру ГКБ № 9

Это уже второй с начала лета случай нападения посетителей на медиков в «больнице ЧТПЗ»

В Челябинске бойцы вневедомственной охраны задержали пенсионера, избившего медсестру городской больницы № 9. 75-летний гражданин напал на медика в приемном покое, причины конфликта устанавливает полиция, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе челябинского регионального управления Национальной гвардии МВД РФ.



По данным пресс-службы управления Росгвардии, группа задержания вневедомственной охраны была вызвана в больницу сигналом тревожной кнопки. Как выяснилось, в лечебном учреждении на улице 5-й Электровозной возник конфликт между 75-летним посетителем и 22-летней медсестрой. Старик несколько раз ударил медика кулаком в правый глаз.

Росгвардейцы задержали пенсионера и доставили в Ленинский ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в начале июня в той же ГКБ № 9, известной среди местных жителей как «больница ЧТПЗ», произошел аналогичный случай с фельдшером скорой помощи. На молодую женщину напал неизвестный мужчина, фельдшеру пришлось воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации, установленной в ее экипаже.