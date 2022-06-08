Челябинские росгвардейцы спасли от нападения девушку — фельдшера скорой помощи

Девушку избил возле больницы ЧТПЗ незнакомый прохожий

Полиция Челябинска ведет проверку по факту избиения девушки-фельдшера в Ленинском районе. Незнакомый молодой человек несколько раз ударил ее по лицу, затем нападавшего задержали вызванные тревожной кнопкой бойцы Росгвардии, сообщили Первому областному агентству в пресс-службе челябинского регионального управления Национальной гвардии МВД РФ.



По данным пресс-службы ведомства, во вневедомственную охрану утром 7 июня поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на автомобиле скорой помощи. Машина находилась на улице 5-й Электровозной, рядом с комплексом городской больницы № 9 (больницы ЧТПЗ).

Как оказалось, за помощью обратилась 25-летний фельдшер скорой помощи. На нее напал молодой человек, вел себя агрессивно, несколько раз ударил по лицу.

Буяна задержали и передали в Ленинский ОМВД. Как сообщили Первому областному информагентству в городском управлении полиции, сейчас идет проверка всех обстоятельств конфликта.

В Росгвардии уточняют, что все автомобили скорой помощи в Челябинске оборудованы устройствами вызова силовиков.