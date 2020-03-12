Мотоциклист перевернулся на дороге в Красноармейском районе

ДТП произошло на прямом участке.

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Сегодня, 12 марта, в утренние часы (около 10:30) на сельской улочке в Тече, Красноармейского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. По прямой дороге на большой скорости ехал мотоцикл «Лифан», которым управлял 40-летний мужчина. Итогом гонки в населенном пункте стала авария.

«Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали корреспонденту «Первого областного» в управлении ГИБДД Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД также добавили, что у мужчины не было прав на управление данным видом транспорта.