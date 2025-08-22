Мошенники украли 600 тысяч у жительницы Троицка через мессенджер Max

Злоумышленники активно осваивают площадку

На Южном Урале зафиксировали один из первых случаев масштабного мошенничества с использованием нового российского мессенджера Max. Жертвой злоумышленников стала жительница Троицка. Женщина лишилась 600 тысяч рублей после звонка в приложении, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел 21 августа. Мошенники вышли на 49-летнюю жительницу Троицка через мессенджер. Схема классическая: убедили перевести все сбережения на «безопасные счета». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В полиции рассказали, что одной из первых тактик, которую начали применять злоумышленники в Мах, стала аренда аккаунтов у реальных людей. Эта схема уже отработана в WhatsApp.

«Ключевое отличие заключается в реакции администраций мессенджеров на подобные нарушения. Правоохранительными органами с руководством Max налажено оперативное взаимодействие. Информация о выявленных мошеннических аккаунтах незамедлительно передается, и следует их блокировка», — сообщили в ГУ МВД.

А мы напоминаем, что с 1 сентября 2025 года мессенджер Max будет обязательным в списке предустановок. Также ранее сообщали, что в национальный мессенджер внедряют технологию защиты от телефонных мошенников.