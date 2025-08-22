Национальный мессенджер Max появится на устройствах челябинцев с 1 сентября

Он заменит VK

С 1 сентября мессенджер Мах войдет в список обязательных программ для предварительной установки на электронные устройства. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.



Мах заменит VK Мессенджер, который с 2023 года находился в списке обязательных программ для предустановки.



Помимо этого, с 1 сентября 2025 года отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android, HarmonyOS.



С 2026 года, согласно еще одному распоряжению правительства РФ, в список обязательных программ для предварительной установки на устройствах добавится «Лайм HD TV».