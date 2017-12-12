/ Жительница Снежинска лишилась денег в попытке вернуть потерянные мужем документы

Мошенникам удалось нажиться на 5 тысяч рублей.

24-летняя женщина из Снежинска стала жертвой мошенников в попытке помочь мужу на Южном Урале. Пострадавшая разместила в социальных сетях объявление с просьбой вернуть потерянные супругом документы. К ней обратились мошенники, сообщив, что документы в ломбарде под залогом. Чтобы их вернуть, необходимо перечислить на карту 5 тысяч рублей. После перевода ей обещали вернуть документы, но этого не произошло.



По данному факту в отделе дознания ОМВД России по ЗАТО Снежинска возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, ранее жительница Челябинска едва не попалась на схожую уловку. Женщина столкнулась с мошенником после публикации объявления о пропаже собаки редкой породы в социальных сетях. Женщина полагает, что взятого несколько лет назад с улицы пса похитили нарочно. После продолжительного поиска ей позвонил неизвестный и предложил выкупить пожилого питомца обратно. Однако подтвердить присутствие собаки у себя так и не смог. Как позже удалось выяснить, номер звонившего зарегистрирован в Архангельской области. Судя по записям в интернете, он пытался связаться с людьми из разных регионов России, попавших в трудную ситуацию. Потенциальными жертвами мошенничества могли стать люди, потерявшие близких, утративших документы или разыскивающих питомцев.