/ Перевернувшийся спиртовоз подарил праздник автомобилистам на международной трассе

Вытекающую из цистерны жидкость собирали ведрами.

Новый водоем образовался в соседней Костанайской области (Республика Казахстан). Прямо рядом с трассой «Алматы-Екатеринбург» потекли спиртовые реки. Вещество вылилось из опрокинувшейся фуры. Проезжавшие следом автомобилисты не растерялись и принялись вычерпывать спирт ведрами, наполняя канистры до краев.

Пацаны, целая фура спирта перевернулась. Чистый спирт. Тут теперь жить можно. Черпаем, раз все разлилось. — рассказали они на видео.

Вероятно, произошедшее ДТП — несчастный случай. Такую версию сейчас отрабатывают сотрудники Госавтоинспекции Костанайской области.

60-летний водитель автомашины «Вольво» не справился с рулевым управлением. В результате чего произошло отцепление прицепа с цистерной, который съехал в кювет. Цистерна была наполнена спиртом. — цитирует представителей ведомства «Наша газета».

Автомобиль поставили на место с помощью спецтехники. Водитель не пострадал.