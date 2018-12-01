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/ Рабочий погиб при обрушении на Магнитогорском металлургическом комбинате

Рабочий погиб при обрушении на Магнитогорском металлургическом комбинате

Кроме того, его напарник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
сегодня в 19:21
  |  Происшествия

Следователи начали проверку по факту гибели рабочего на ПАО Магнитогорский металлургический комбинат. Сегодня днем, 1 декабря, там обрушился углепластиковый короб при проведении работ по его очистке.

В результате обрушения смертельную травму получил рабочий предприятия, его напарник доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. — сообщили «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

По данным МЧС, инцидент произошел в 14:35, когда конструкция размерами 3×4 метра и длиной 25 метров упала на здание сероулавливающей установки № 4. На место были отправлены экстренные службы.

На обрушение реагировали 29 человек и 9 ед. техники, в том числе от МЧС 20 человек и 6 ед. техники. — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия до сих пор работают следователи, спасатели, а также сотрудники контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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